Il fondo di garanzia interviene dalla cessazione del rapporto di lavoro di Silvano Imbriaci

Link utili Cassazione, ordinanza 9247/2023 Sezione Lavoro

Cassazione, ordinanza 9272/2023 Sezione Lavoro

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Con l'ordinanza 9247/2023, la Corte di cassazione si occupa della individuazione del termine a ritroso annuale nel quale devono essere contenute le mensilità retributive ai fini dell'intervento sostitutivo del Fondo di garanzia Inps (Dlgs 80/1992), nel caso di continuazione dell'attività dopo l'apertura di una procedura concorsuale. In particolare, le questioni interpretative più delicate in questo ambito riguardano l'individuazione del dies a quo in presenza di attività multiple volte alla formazione...