Il godimento delle ferie e il rapporto con altre assenze di Cristian Callegaro

La malattia del lavoratore, la Cig, il ricovero di un figlio, la necessità di richiamare l’addetto al lavoro, incidono sulla fruizione delle ferie, che possono essere fruite in un altro periodo

Il godimento del periodo di ferie spettante può essere interrotto per determinate cause oppure per il sovrapporsi ad altri eventi.

Di seguito si riportano sinteticamente alcune delle casistiche di maggio rilievo.



Ferie e malattia

Se la malattia è insorta prima dell'inizio del periodo delle ferie (programmate) e la stessa si protrae durante lo stesso periodo feriale, lo stato morboso decorre regolarmente senza incidere sulle ferie spettanti, che saranno godute in un momento successivo.

Se la malattia...