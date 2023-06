Imprese, doppio premio per chi assume di Giovanni Parente









Mini Ires per chi investe o assume. Ma anche («eventualmente» come recita testualmente l’emendamento dei relatori) con il potenziamento dell’ammortamento. Spazio al recepimento della minimum tax, che dovrà essere operativa a livello globale dal 2024. Spinta alle semplificazioni contabili per le Pmi (si veda il servizio a pagina 36). Restyling per l’addio graduale all’Irap che dovrà partire dalle società di persone e dalle associazioni tra professionisti, ma con la precisazione che una volta introdotta...