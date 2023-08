In caso d’infortunio risponde anche il datore apparente di Mario Gallo

Link utili Cassazione penale 30167/2023 Sezione 4

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il tema dell'individuazione della figura del datore di lavoro, ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro, continua ancora a tenere banco; infatti, la Corte di cassazione recentemente ha ricostruito puntualmente, in modo magistrale, l'attuale quadro normativo, delineato dal Testo unico 81/2008, fornendo anche ulteriori interessanti orientamenti in ordine al caso, molto diffuso, del datore di lavoro che, in effetti, è solo apparente in quanto, in concreto, i poteri di gestione sono esercitati...