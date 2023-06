Inail adegua tassi e sanzioni di N.T.

Dopo la decisione della Banca centrale europea dello scorso 15 giugno con cui è stato portato al 4%, aumentandolo di 25 punti base, il tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, con la circolare 29/2023, pubblicata ieri, l'Inail ha provveduto come sempre a modificare i propri tassi. I nuovi valori decorreranno dal 21 giugno e ammonteranno al 10% per l'interesse dovuto sulle rateazioni dei debiti per i premi assicurativi e accessori e al 9,50% per quello sulle...