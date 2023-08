Indispensabile un know how specifico sugli appalti nell’impresa committente di Valentina Pepe

È necessario verificare che l’impresa aggiudicataria del servizio rispetti i requisiti di genuinità dell’appalto, chiedere i documenti di regolarità contributiva e fiscale e monitorare le condizioni di lavoro









Il ricorso ai contratti di appalto, nel nostro ordinamento, è del tutto legittimo e non comporta, di per sé, alcun indice di sfruttamento o rischio a carico del committente, se correttamente gestito.

Per una corretta gestione dello strumento, il primo indispensabile elemento è che l’impresa committente possieda uno specifico know how sulla normativa in tema di appalto, con particolare riguardo ai temi della genuinità dell’appalto e delle condizioni di lavoro applicate dall’appaltatore. Si tratta di...