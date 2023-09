Inps al 27,03% per le collaborazioni amministrativo – gestionali di Manuela Baltolu

Link utili Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36 Decreto legislativo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il DLgs 120 del 29 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 4 settembre, ha introdotto una serie di modifiche ai decreti attuativi relativi alla riforma del lavoro sportivo, in linea generale per ridurre i costi e semplificare gli adempimenti in capo alle società sportive.

In termini di riduzione dei costi è rilevante quanto contenuto...