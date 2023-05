Inps avvia la gestione delle domande opzione donna 2023 di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps alla gestione delle domande di pensione anticipata opzione donna, come riformulata dalla legge 197/2002 (legge di Bilancio 2023); ne ha dato notizia lo stesso istituto con messaggio 1611/2023, dopo che con la circolare 25/2023 ha già fornito le istruzioni per le lavoratrici interessate.



Il messaggio evidenzia che la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2023 per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale...