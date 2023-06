Interventi in favore di datori e lavoratori i colpiti dagli straordinari eventi alluvionali di Antonio Carlo Scacco

Il decreto legge ( Alluvione) 1° giugno 2023, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno) contiene numerose misure a favore di aziende e lavoratori colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della regione Emilia Romagna (il decreto legge contiene in allegato l'elenco dei Comuni interessati, Allegato 1). Di seguito una esposizione sinottica delle principali misure di interesse per i datori di lavoro...