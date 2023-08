L’80% degli studenti è occupato entro un anno dal titolo di Giorgio Pogliotti









L’80% degli studenti al termine degli Its risulta occupato a 12 mesi dal titolo - una percentuale superiore a quella delle lauree triennali (69,2%) e delle lauree magistrali (72,1%)-, di questi il 91% ha trovato un impiego coerente con quanto ha studiato. Adapt ha fotografato il sistema degli Its Academy - sistema mutuato dall’esperienza tedesca dell’apprendimento “on the job” che lega le competenze tecniche richieste dalle imprese alle conoscenze teoriche-, ad un anno circa dalla riforma, la legge...