L’Unione europea autorizza gli incentivi alle assunzioni under 36 e donne di Manuela Baltolu

Link utili Ue, comunicato stampa 19 giugno 2023 Comunicato

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Con un comunicato stampa del 19 giugno 2023, la Ue annuncia l'approvazione delle due misure (under 36 ed esonero donne al 100%) a sostegno del costo del lavoro nelle imprese italiane nel contesto del conflitto Russo/Ucraino, con uno stanziamento di 535 milioni.

Gli incentivi sono stati giudicati in linea con le condizioni stabilite nel temporary crisis and transition framework (quadro temporaneo per la crisi e la transizione) del 9 marzo 2023.

Nel citato comunicato si afferma che »Per essere ammissibili...