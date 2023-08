La conciliazione della controversia fiscale non fa cadere gli obblighi contributivi di Silvano Imbriaci

Link utili Cassazione 22832/2023 Sezione Lavoro

L’orientamento espresso dalla Cassazione nella pronuncia della sezione lavoro 22832/2023

In una vicenda che riguarda la richiesta di pagamento di contribuzione obbligatoria Inps alla gestione commercianti (ancora effettuata mediante cartella di pagamento emessa prima del 2011), le questioni affrontate dalla Cassazione nella pronuncia della Sezione Lavoro 22832/2023 sono in realtà due. Da una parte si contesta il diritto dell’Inps a procedere alla riscossione mediante ruolo in presenza di un ricorso al giudice tributario contro l’avviso di accertamento fiscale che ha rilevato il maggior...