La sentenza della Corte costituzionale sull’attuazione del regionalismo asimmetrico*

[1] Il principio di sussidiarietà rappresenta, nella sentenza della Consulta, il criterio guida per l’attribuzione di nuove funzioni alle Regioni ordinarie che ne facciano richiesta; un criterio, in particolare, puntuale, non astratto e in grado di garantire «il collegamento tra l’unità e indivisibilità della Repubblica, da una parte, e l’autonomia delle Regioni accresciuta grazie alla differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma Cost., dall’altra». Su questi aspetti si soffermano G. Gardini, “Il regionalismo differenziato di fronte alla Consulta”, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2, 2025, pp. 240 ss.; nonché G. Cerea, “Stato, Regioni e territori. L’autonomia differenziata dopo la sentenza della Corte costituzionale”, in Economia Italiana, 1, 2025, pp. 299-316.

[2] Sul punto vedi le recenti osservazioni di E. Patta, “Autonomia differenziata, il rilancio di Calderoli e i paletti della Consulta”, in Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2025.

[3] C. Buzzacchi, “Pluralismo, differenze, sussidiarietà ed uguaglianza: dalla sentenza n. 192 del 2024 il modello per il sistema regionale ‘differenziato’”, in Astrid Rassegna, 18, 2024.

[4] Per lo sviluppo di queste considerazioni si rinvia allo studio, già citato, di G. Gardini (v. retronota 1) e ai contributi raccolti nel numero della pure citata Economia Italianae, in particolare, ai saggi di M. Massa, Sotto la spada di Damocle. Problemi costituzionali e applicativi del regionalismo differenziato in Italia, pp. 57-89 e di G. Pisauro, Perché no a questa autonomia differenziata, pp. 317-332.

[5] F. Gallo, “Costituzione, federalismo fiscale e autonomia differenziata”, in Diritto e Pratica Tributaria, 2, 2024, pp. 414-433; “Qualche osservazione sul libro di Stefano Fassina: ‘Perché l’autonomia differenziata fa male anche al Nord’”, in Diritto e Pratica Tributaria, 6, 2024, pp. 1956-1963; Il futuro non è un vicolo cieco. Lo Stato tra globalizzazione, decentramento ed economia digitale, Palermo, 2019, pp. 124 ss.; “Il principio di sussidiarietà tra crisi del disegno federalista e tutela del bene comune”, in Rassegna Tributaria, 2, 2014, pp. 207-224.

[6] Sul punto vedi A. Zanardi, “I meccanismi di finanziamento dell’autonomia differenziata”, in Il Mulino, Rivisteweb, Le Regioni, fasc. I, febbraio 2025, pp. 109-131.

[7] È stato fatto rilevare in diverse sedi che mancano nella Legge n. 86/2024 meccanismi cogenti di aggiustamento delle aliquote di compartecipazione delle Regioni ad autonomia differenziata per le funzioni devolute che operino negli anni successivi all’adozione dell’iniziale intesa. Questa mancanza non consente né il rispetto dell’art. 81 Cost., né il controllo della spesa primaria netta delle Amministrazioni pubbliche, cioè dell’indicatore fondamentale del Patto di Stabilità e Crescita adottato dall’UE.