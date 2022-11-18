La sentenza della Corte costituzionale sull’attuazione del regionalismo asimmetrico*

di Franco Gallo

Estratto: Si commenta la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 osservando che essa, pur non cancellando del tutto la Legge n. 86 del 2024 per l’attuazione del regionalismo asimmetrico, ha avuto l’effetto di annullarla in diversi importanti punti, di dare un’interpretazione costituzionalmente corretta in altri sollecitando il Parlamento a riempire i conseguenti vuoti. Si rileva, in particolare, che la Corte ha preso atto dell’emersione di gravi lacune legislative che l’hanno portata a dichiarare incostituzionali sia le norme riguardanti i criteri per la ripartizione delle materie tra Stato e Regioni, sia le procedure parlamentari per la definizione dei LEP, sia la determinazione delle aliquote di compartecipazione per il finanziamento delle nuove funzioni. Si esprime tuttavia qualche dubbio su quella parte della sentenza nella quale si qualifica coerente al meccanismo della compartecipazione la clausola di invarianza finanziaria.

Abstract: This article comments on Constitutional Court judgment no. 192 of 2024, noting that although the ruling did not entirely strike down Law no. 86 of 2024—enacted to implement asymmetric regionalism—it effectively annulled the law in seven significant areas and provided a constitutionally sound interpretation in five others. In doing so, the Court urged Parliament to fill the resulting legislative gaps to ensure the full functionality of the framework. The analysis highlights, in particular, that the Court acknowledged the emergence of serious legislative shortcomings, which led it to declare unconstitutional the provisions concerning: the criteria for allocating competences between the State and the Regions; the parliamentary procedures for defining the Essential Levels of Performance (LEPs); and the determination of the revenue-sharing rates for funding the new functions. Nonetheless, the article expresses certain doubts regarding the part of the judgment in which the financial neutrality clause is deemed consistent with the revenue-sharing mechanism.

* In queste pagine si presenta il testo aggiornato della relazione svolta dall’Autore al Convegno dell’Istituto Luigi Sturzo su “Unità del sistema politico e autonomie territoriali dopo le sentenze della Corte costituzionale”

Sommario: 1. Le premesse da cui è partita la sentenza - 2. Il percorso attraverso il quale la Corte è giunta alla dichiarazione di incostituzionalità - 3. La via indicata al futuro legislatore per la determinazione dei LEP - 4. Alcune considerazioni conclusive

1. Le premesse da cui è partita la sentenza - Si è un po’ tutti d’accordo che la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, pur non cancellando del tutto la...

  • [1] Il principio di sussidiarietà rappresenta, nella sentenza della Consulta, il criterio guida per l’attribuzione di nuove funzioni alle Regioni ordinarie che ne facciano richiesta; un criterio, in particolare, puntuale, non astratto e in grado di garantire «il collegamento tra l’unità e indivisibilità della Repubblica, da una parte, e l’autonomia delle Regioni accresciuta grazie alla differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma Cost., dall’altra». Su questi aspetti si soffermano G. Gardini, “Il regionalismo differenziato di fronte alla Consulta”, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2, 2025, pp. 240 ss.; nonché G. Cerea, “Stato, Regioni e territori. L’autonomia differenziata dopo la sentenza della Corte costituzionale”, in Economia Italiana, 1, 2025, pp. 299-316.

  • [2] Sul punto vedi le recenti osservazioni di E. Patta, “Autonomia differenziata, il rilancio di Calderoli e i paletti della Consulta”, in Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2025.

  • [3] C. Buzzacchi, “Pluralismo, differenze, sussidiarietà ed uguaglianza: dalla sentenza n. 192 del 2024 il modello per il sistema regionale ‘differenziato’”, in Astrid Rassegna, 18, 2024.

  • [4] Per lo sviluppo di queste considerazioni si rinvia allo studio, già citato, di G. Gardini (v. retronota 1) e ai contributi raccolti nel numero della pure citata Economia Italianae, in particolare, ai saggi di M. Massa, Sotto la spada di Damocle. Problemi costituzionali e applicativi del regionalismo differenziato in Italia, pp. 57-89 e di G. Pisauro, Perché no a questa autonomia differenziata, pp. 317-332.

  • [5] F. Gallo, “Costituzione, federalismo fiscale e autonomia differenziata”, in Diritto e Pratica Tributaria, 2, 2024, pp. 414-433; “Qualche osservazione sul libro di Stefano Fassina: ‘Perché l’autonomia differenziata fa male anche al Nord’”, in Diritto e Pratica Tributaria, 6, 2024, pp. 1956-1963; Il futuro non è un vicolo cieco. Lo Stato tra globalizzazione, decentramento ed economia digitale, Palermo, 2019, pp. 124 ss.; “Il principio di sussidiarietà tra crisi del disegno federalista e tutela del bene comune”, in Rassegna Tributaria, 2, 2014, pp. 207-224.

  • [6] Sul punto vedi A. Zanardi, “I meccanismi di finanziamento dell’autonomia differenziata”, in Il Mulino, Rivisteweb, Le Regioni, fasc. I, febbraio 2025, pp. 109-131.

  • [7] È stato fatto rilevare in diverse sedi che mancano nella Legge n. 86/2024 meccanismi cogenti di aggiustamento delle aliquote di compartecipazione delle Regioni ad autonomia differenziata per le funzioni devolute che operino negli anni successivi all’adozione dell’iniziale intesa. Questa mancanza non consente né il rispetto dell’art. 81 Cost., né il controllo della spesa primaria netta delle Amministrazioni pubbliche, cioè dell’indicatore fondamentale del Patto di Stabilità e Crescita adottato dall’UE.

  • [8] Questa situazione sarebbe stata aggravata dall’ulteriore circostanza che nelle materie non LEP, differentemente da quelle LEP, il trasferimento delle risorse avrebbe potuto avvenire immediatamente con l’entrata in vigore della Legge n. 86, senza essere subordinato alla previa individuazione dei livelli essenziali. Il che significava che avrebbero dovuto essere accantonate, ex art. 119, anche le risorse del fondo perequativo che sarebbero dovute servire per finanziare integralmente le funzioni attribuite ai territori con minore capacità fiscale fuori dal regime LEP. Ma se è così, si capisce come sia venuto spontaneo alla Corte costituzionale dare una risposta negativa alla seguente ulteriore domanda: come è possibile finanziare le prestazioni non LEP erogabili immediatamente se prima non si ha un quadro chiaro di quali vincoli derivano al bilancio dello Stato tanto dal finanziamento dei LEP stessi, quanto dal finanziamento dei LEP delle misure di perequazione previste dall’art. 119.