La valutazione dell’intelligenza emotiva: il punto di arrivo di un lungo cammino

Breve rassegna della storia dei vari tentativi e strumenti utilizzati per valutare, “misurare”, il lavoro. Dagli albori della rivoluzione industriale fino ai giorni nostri.



Il matematico Paolo Zellini in un suo recente saggio, Discreto e continuo, storia di un errore, compie una vasta ricerca storica, che parte da Aristotele per arrivare alle più recenti teorie della scienza moderna, accompagnandoci in un racconto che ha l’obiettivo di far evolvere il nostro sguardo rispetto a due categorie, due polarità complementari del nostro pensiero da sempre operanti nel tentativo di comprendere e rappresentare la realtà che ci circonda. Ciò che conosciamo davvero, afferma...