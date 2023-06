Laureati, la crisi non passa: più lavoro ma stipendi in calo di Eugenio Bruno









Neanche il tempo di recuperare il terreno perso a causa della pandemia che per i laureati italiani c’è da fare i conti con l’inflazione che erode gli stipendi. A confermarlo è il Rapporto 2023 di AlmaLaurea presentato ieri all’università di Palermo, da cui emerge un quadro in chiaroscuro: a un aumento dell’occupazione fa da contraltare una discesa delle retribuzioni che sicuramente non aiuta un Paese esportatore di capitale umano qual è tradizionalmente il nostro. Ma gli spunti offerti dal consorzio...