La pronuncia del Tribunale di Pistoia del 27 maggio 2026 offre uno spunto significativo sul rapporto tra appalto, spazi aziendali e diritti collettivi dei lavoratori dell’indotto.
Il caso riguarda il rifiuto della committente di consentire ai dipendenti delle imprese appaltatrici, stabilmente impiegati nello stabilimento, lo svolgimento delle assemblee sindacali nei locali mensa aziendali. Il giudice accoglie la domanda della Fiom Cgil delle province di Firenze Prato e Pistoia valorizzando il contenuto...