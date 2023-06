Lavoratori extra Ue: 293mila domande per 82mila posti di Bianca Lucia Mazzei e Valentina Melis

Link utili Sanatoria 2020: per chiudere si punta sulla semplificazione

Le istanze presentate dai datori a partire dal 27 marzo, giorno del click day, sia per stagionali, sia per subordinati non stagionali, sono il quadruplo rispetto agli ingressi previsti

(Imagoeconomica)









Le richieste di lavoratori extracomunitari presentate dai datori in seguito al decreto flussi 2022 sono arrivate a quota 293.053, quasi il quadruplo dei posti disponibili per l’attività subordinata: 74.105 ingressi cui si sommano le quote per lavoro autonomo e formazione, per un totale di 82.705.

Una sproporzione che riguarda sia il lavoro stagionale che quello non stagionale. Per gli stagionali (agricoltura e turismo) a fronte dei 44mila posti previsti dal dal Dpcm del 29 dicembre 2022, i datori ...