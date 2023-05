Lavoratori extracomunitari, nuova domanda di Anf per i familiari non presenti nella richiesta riesame di Mauro Pizzin

Vanno considerate e gestite come nuova domanda di assegno per il nucleo familiare (Anf) le eventuali richieste di riesame volte a includere retroattivamente familiari non presenti nella domanda di Anf effettuata (e già accolta) da lavoratori extracomunitari titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno.



Lo ha fatto sapere l'Inps con il messaggio 1375/2023, in cui si ricorda che con la circolare 95/2022 erano state fornite le istruzioni per applicare gli...