Tra le novità più significative del modello Redditi PF 2026 vi è il consolidamento delle regole dichiarative relative ai lavoratori sportivi autonomi del settore dilettantistico; la circolare Inps 62 del 27 maggio 2026 ha dedicato, infatti, un’apposita sezione alle modalità di compilazione del quadro RR per i soggetti che, in applicazione della riforma dello sport introdotta dal Dlgs 36/2021, risultano iscritti alla Gestione separata Inps.
L’intervento assume particolare rilievo poiché il regime previdenziale...