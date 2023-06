Lavoro agile, no alla proroga. Contratti a termine più facili di Marco Mobili e Claudio Tucci









Nonostante il pressing del Parlamento il nodo risorse non è stato sciolto, e così gli ultimi ritocchi ancora in ballo al decreto Lavoro sono stati bocciati, come è successo alla decontribuzione totale per tre anni per chi assume o stabilizza badanti, o sono stati ritirati per tentare un nuovo round in Aula in Senato, come sull’estensione delle norme di miglior favore sul lavoro agile per i fragili della Pa in scadenza al 30 giugno. E così la giornata di ieri è volata via rapidamente con la commissione...