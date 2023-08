Lavoro, cinque tappe per ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro di Gianni Bocchieri e Claudio Tucci









Da qui a fine anno saranno circa 230mila, per la precisione 229.080, i soggetti “occupabili” - in quanto appartenenti a nuclei senza minori, disabili, persone over 60 e non presi in carico dai servizi sociali - che possono essere inseriti nel primo nuovo strumento post Rdc. Parliamo del Supporto per la formazione e il lavoro, che debutta il 1° settembre e consiste in una erogazione di un sussidio mensile di 350 euro per 12 mesi al massimo, che ha natura di indennità di partecipazione al percorso ...