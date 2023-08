Lavoro extra Ue a largo raggio: più settori e ingressi fuori quota di Bianca Lucia Mazzei e Valentina Melis

Con il decreto flussi 2023-2025 saranno ammessi elettriscisti, idraulici, acconciatori e assistenti familiari. Favorito l’aumento dei permessi “aggiuntivi” per chi si è formato nei Paesi d’origine o in Italia

Elettricisti, idraulici, acconciatori, addetti alla pesca e al trasporto passeggeri con autobus, assistenti familiari. Sono le nuove categorie di lavoratori extracomunitari ai quali aprirà le porte il decreto flussi triennale 2023-2025 che, oltre ad aver aumentato le quote di ingresso (nel 2023-2025 saranno 452mila) ha ulteriormente allungato l’elenco dei settori di impiego per i lavoratori non stagionali. Il risultato è una lista sempre più ampia che punta a far fronte alle crescenti carenze di ...