Lavoro a termine, la causale per i rinnovi sarà negoziabile di Valentina Melis e Serena Uccello

Le motivazioni per prolungare la durata oltre i 12 mesi saranno negoziabili nei Ccnl, a livello territoriale, aziendale o tra datori e lavoratori. Fino a 3 milioni di rapporti coinvolti









Sono 2,99 milioni (su un totale di 3,59) i contratti a termine in corso con una durata fino a 12 mesi, dopo la quale scatta l’obbligo di inserire la causale, cioè la motivazione che giustifica il ricorso al lavoro a tempo determinato (l’obbligo è previsto sempre in caso di rinnovo del contratto e dopo i primi 12 mesi in caso di proroga).

È questa la platea che potrebbe essere coinvolta in prima battuta dalle modifiche in arrivo con il decreto lavoro atteso questa settimana in Consiglio dei ministri...