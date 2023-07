Le regole 2023 per i casi residui di fruizione del reddito di cittadinanza di Pietro Gremigni

La fruizione del reddito di cittadinanza nel corso del 2023 potrà avvenire fino a un massimo di sette mensilità, che dovranno cessare in ogni caso con il 31 dicembre 2023.

L'Inps, con la circolare 61/2023 del 12 luglio, ha fornito dei chiarimento sull'applicazione del regime transitorio del Rdc in vista della cessazione definitiva dell'istituto, prevista per fine 2023 dalla legge 197/2022.



Le uniche eccezioni riguardano i nuclei con disabili, minori o persone con almeno 60 anni, per i quali la prestazione...