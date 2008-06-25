31 luglioDatori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari
AdempimentiObbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente
SoggettiDatori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari
IndicazioniMediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione
Riferimenti
DL del 06-12-2011, n. 201 - Articolo 40 L del 22-12-2011, n. 214 - Articolo 1 DL del 25-06-2008, n. 112 - Articolo 39 L del 06-08-2008, n. 133 - Articolo 1 Min. Lavoro Sal. e Pol. Sociali, DM del 09-07-2008 - Articolo 1 Min. Lavoro Sal. e Pol. Sociali, CIR del 21-08-2008, n. 20, prot n. 25/SEGR/0011469 INAIL, Nota del 09-12-2008, prot n. 9159
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