Lo sgravio contributivo aspetta i finanziamenti di Federica Micardi









Lo sgravio contributivo per i liberi professionisti, introdotto nell’era Covid, dalla legge di Bilancio 2021 è stato applicato dalle Casse di previdenza ma non ancora finanziato.

Un ritardo che sta comportando diversi problemi agli enti di previdenza dei professionisti. Se, infatti, non si è in regola con i versamenti previdenziali, non è possibile andare in pensione e neppure ottenere gli aiuti di welfare erogati dalle Casse. E quindi le Casse si devono ingegnare per trovare soluzioni “creative” ...