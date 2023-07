Manovra, per lavoro e pensioni servono almeno 12-15 miliardi di Marco Rogari e Claudio Tucci









L’appuntamento con il ministero dell’Economia per fare il punto su misure e risorse in vista della “costruzione” della manovra economica autunnale è per fine mese. Ma al ministero del Lavoro si sta già abbozzando una prima griglia di interventi su lavoro e pensioni. Con un’incognita di non poco conto: la sua compatibilità con i paletti già fissati dal ministro Giancarlo Giorgetti che, come ribadirà nell’annunciato giro d’orizzonte con tutti i ministeri, non intende andare oltre i limiti di deficit...