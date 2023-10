Manovra, solo mini ritocchi su conti correnti e pensioni di Marco Mobili e Gianni Trovati

Nell’ultimo testo cooperazione automatica con le banche per velocizzare i pignoramenti. Anche sulla previdenza confermato il rigore









Tanto tuonò che all’atto pratico non piovve. Dopo il cortocircuito un po’ politico e un po’ mediatico che ha accompagnato le prime bozze della legge di bilancio, l’ultima versione circolata il 27 ottobre, nelle stesse ore in cui il ministero dell’Economia faceva sapere di aver inviato il testo finale a Palazzo Chigi per la trasmissione al Senato, non offre novità radicali sui due temi al centro della tempesta dei giorni scorsi, cioè la lotta all’evasione e le pensioni.

Sul primo punto, la norma riscritta evita ora di citare esplicitamente il «pignoramento telematico dei conti correnti» di chi non ha pagato le tasse ma disciplina le mosse per accelerare il «recupero coattivo», che è la stessa cosa. Sul secondo torna dal 2025 l’aggancio automatico alla speranza di vita dei requisiti per l’anzianità, e il rientro in campo di Quota 103 è condito di tali e tanti vincoli da rendere strettissimo il nuovo canale di pensionamento anticipato. Già quest’anno del resto Quota 103 in versione piena sembra produrre molte meno uscite di quelle preventivate: se ne attendevano 41mila ma il contatore Inps ora è a quota 16mila, altre 7 mila domande sono in fase di istruttoria e 2mila sono state respinte. A fine anno, insomma, si dovrebbe arrivare verso 20mila, la metà del previsto.

«Il testo presentato è coerente con i principi di responsabilità e serietà annunciati dal Governo nel rispetto della tutela delle fasce più deboli e della tenuta dei conti pubblici», sottolinea il Mef nella nota di ieri. E le ragioni sono facili da intuire.

Sulle pensioni, materia incandescente per un Paese ad alto debito, l’obiettivo rivendicato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa del 16 ottobre di relegare ai margini del sistema le possibilità di pensionamento anticipato è un messaggio cruciale per i tanti osservatori dei nostri conti pubblici, dalle agenzie di rating che si pronunceranno nelle prossime settimane alla Commissione Ue che ogni anno invoca la piena applicazione della legge Fornero nelle sue Raccomandazioni all’Italia e che dal 2024 tornerà a esaminare secondo le procedure ordinarie il nostro bilancio come confermato ieri dalla presidente Ursula von der Leyen.

Anche sulla lotta all’evasione lo spread fra l’agitazione di molta politica e l’obiettivo reale seguito alle Finanze è elevato. In gioco c’è infatti la «semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari» prevista dalla delega fiscale (articolo 18, comma 1, lettera e della legge 111/2023) approvata pochi mesi fa senza alcun patema d’animo prima dal Governo all’unanimità e poi dalle due Camere. Il punto non è quello di «mettere le mani nelle tasche degli italiani» ma di recuperare l’evasione di chi ha tenuto sui conti correnti soldi che avrebbe dovuto pagare all’Erario. Oggi la procedura è ostacolata dal fatto che l’agenzia delle Entrate, quando avvia un pignoramento, non può conoscere la giacenza dei conti e deve avviare un confronto con la banca, che richiede tempo e spesso permette all’interessato di trasferire le risorse in lidi più sicuri.

La nuova norma che introduce la «cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo», per «assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando l’attività» punta dritta al taglio dei tempi proprio per contrastare queste «condotte elusive da parte del debitore». Per l’agenzia sarà possibile la «acquisizione di tutte le informazioni necessarie, da chiunque detenute», secondo soluzioni tecniche che saranno dettagliate per decreto dal Mef. Nel taglio del cuneo l’esclusione delle tredicesime è coerente con l’impianto dello sconto rafforzato, perché già quest’anno sulla mensilità extra si applicherà solo la riduzione di 2-3 punti prevista dalla manovra 2023.

Sulla manovra siamo «in dirittura d’arrivo», esulta la premier Giorgia Meloni che archiviando giornate difficili rilancia la «buona idea» degli «zero emendamenti» dalla maggioranza per rinforzare la «prova di compattezza» (si veda anche il servizio a pag. 11). Un po’ più cauto il vicepremier Antonio Tajani, che parla di confronto «non ancora chiuso» su un testo destinato ad arrivare al Senato «lunedì o martedì». Forse perché anche le ultime versioni confermano la cedolare salita al 26% sugli affitti brevi. Giustificata dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari come misure a tutela dei famiglie e studenti contro il caro affitti.