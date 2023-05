Mariotti (Confindustria): «Il salario minimo va legato a contrattazione e rappresentanza» di Nicoletta Picchio









«L’introduzione di un salario minimo legale non risolverebbe di per sé il problema di adeguare i salari più bassi». In Italia c’è un’altissima diffusione della contrattazione collettiva, che si è fatta carico storicamente di individuare i livelli salariali minimi per ciascuna categoria di lavoratori. «Il problema vero nel nostro paese sembra essere piuttosto quello degli strumenti volti a garantire l’effettivo rispetto del livello retributivo minimo stesso, piuttosto che quello della fonte». Ed occorre...