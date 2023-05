Maxi bonus per assumere i «Neet»: il 60% della paga di Valentina Melis

In Italia un giovane su cinque fra 15 e 29 anni non lavora e non studia. L’aiuto sarà cumulabile con quello per gli under 36

Getty images









Un incentivo fino al 60% della retribuzione mensile, valido 12 mesi, per i datori di lavoro che assumono giovani «Neet» dal 1° giugno al 31 dicembre prossimo. È una delle misure previste dal decreto lavoro.

La platea dei potenziali beneficiari è di oltre 1,6 milioni di giovani fra 15 e 29 anni che non studiano e non lavorano. La fotografia dei cosiddetti «Neet» (Neither in employment nor in education and training) scattata dall’Istat per il 2022 li vede attestarsi al 19% della popolazione compresa...