Il 4 giugno tra Confapi, Unionmeccanica Confapi, Fim-Cisl, Fiom–Cgil e Uilm-Uil è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl della piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell’installazione di impianti Unionmeccanica Confapi.

Trattamento economico

Le parti hanno definito l’aumento per il biennio 2027–2028 confermando, per il biennio 2025–2026, quanto già previsto dall’accordo del 24 luglio 2025. L’aumento complessivo per il periodo 2025–2028 è dunque pari a 200,00 euro per il livello 5, da...