01 gennaioLAMPADE E CINESCOPI (INDUSTRIA)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
Adempimento
Nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 “Patto per la Fabbrica” in tema di Trattamento Economico Complessivo (TEC) e Trattamento Economico Minimo (TEM), le Parti concordano i seguenti adeguamenti:
- TEM: Incremento dei minimi tabellari mensili pari a euro 195 a regime al livello D1, da corrispondere in cinque tranche con le seguenti decorrenze: euro 50 dal 1° gennaio 2026; euro 15 dal 1° ottobre 2026; euro 30 dal 1° gennaio 2027; euro 25 dal 1° giugno 2027; euro 75 dal 1° luglio 2028.
La corresponsione degli aumenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026, per il solo personale in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo di Rinnovo, avverrà con la prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva della presente Ipotesi di Accordo. L’aumento relativo a tali mensilità non sarà utile per il ricalcolo degli istituti diretti e indiretti già liquidati.
- TEC: A partire dal 1° gennaio 2027, incremento di 0,5% della contribuzione dovuta dall’azienda per ogni lavoratore iscritto al FONCHIM.
L’obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al FONCHIM e finché permane l’iscrizione allo stesso.
Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento.
Nota a verbale
In occasione della firma del presente Accordo si definisce, quale disposizione temporanea per l’anno 2026 sulla contrattazione di secondo livello, per i nuovi accordi, che eventuali incrementi di costo Potranno avere effetto solo a partire dall’anno 2027.
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