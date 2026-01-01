01 gennaioLAMPADE E CINESCOPI (INDUSTRIA)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 09-04-2026
Adempimento
Nel rispetto di quanto previsto dall&rsquo;Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 &ldquo;Patto per la Fabbrica&rdquo; in tema di Trattamento Economico Complessivo (TEC) e Trattamento Economico Minimo (TEM), le Parti concordano i seguenti adeguamenti:
- TEM: Incremento dei minimi tabellari mensili pari a euro 195 a regime al livello D1, da corrispondere in cinque tranche con le seguenti decorrenze: euro 50 dal 1&deg; gennaio 2026; euro 15 dal 1&deg; ottobre 2026; euro 30 dal 1&deg; gennaio 2027; euro 25 dal 1&deg; giugno 2027; euro 75 dal 1&deg; luglio 2028.
La corresponsione degli aumenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026, per il solo personale in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo di Rinnovo, avverr&agrave; con la prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva della presente Ipotesi di Accordo. L&rsquo;aumento relativo a tali mensilit&agrave; non sar&agrave; utile per il ricalcolo degli istituti diretti e indiretti gi&agrave; liquidati.
- TEC: A partire dal 1&deg; gennaio 2027, incremento di 0,5% della contribuzione dovuta dall&rsquo;azienda per ogni lavoratore iscritto al FONCHIM.
L&rsquo;obbligo contributivo &egrave; assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al FONCHIM e finch&eacute; permane l&rsquo;iscrizione allo stesso.
Di conseguenza, nessun contributo &egrave; dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento.
Nota a verbale
In occasione della firma del presente Accordo si definisce, quale disposizione temporanea per l&rsquo;anno 2026 sulla contrattazione di secondo livello, per i nuovi accordi, che eventuali incrementi di costo Potranno avere effetto solo a partire dall&rsquo;anno 2027.
PER SAPERNE DI PIÙ
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