01 gennaioFABBRICERIE
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 01-04-2026
Adempimento
Il rinnovo economico 2024-2025-2026 ha un valore complessivo pari al 7% cos&igrave; suddiviso nel triennio:

- 2024

1,3%

- 2025

2,0%

- 2026

3,7%

Secondo la tabella di seguito in dettaglio.
Gli arretrati contrattuali riferiti alle annualit&agrave; 2024 e 2025 vanno erogati con la mensilit&agrave; di maggio 2026 secondo le modalit&agrave; consuete.
Minimi Tabellari C.C.N.L. Fabbricerie in vigore dall&rsquo;1.1.2026

Fascia

Livello

Tabellare 2023

Aumento dall&rsquo;1.1.2024

Aumento dall&rsquo;1.1.2025

Aumento dall&rsquo;1.1.2026

Aumento totale triennio

Tabellare dall&rsquo;1.1.2026

Euro

A

F1

1.827,39

23,76

37,02

69,86

130,64

1.958,03

F2

1.853,68

24,10

37,56

70,87

132,52

1.986,20

F3

1.890,67

24,58

38,30

72,28

135,16

2.025,83

F4

1.927,13

25,05

39,04

73,68

137,77

2.064,90

F5

1.946,19

25,30

39,43

74,40

139,13

2.085,33

F6

1.970,29

25,61

39,92

75,33

140,86

2.111,15

B

F1

2.043,21

26,56

41,40

78,11

146,07

2.189,28

F2

2.075,17

26,98

42,04

79,33

148,35

2.223,52

F3

2.112,46

27,46

42,80

80,76

151,02

2.263,48

F4

2.152,59

27,98

43,61

82,29

153,89

2.306,48

F5

2.180,77

28,35

44,18

83,37

155,90

2.336,68

F6

2.208,96

28,72

44,75

84,45

157,92

2.366,88

C

F1

2.173,75

28,26

44,04

83,10

155,40

2.329,16

F2

2.229,28

28,98

45,17

85,23

159,37

2.388,65

F3

2.293,71

29,82

46,47

87,69

163,98

2.457,69

F4

2.371,14

30,82

48,04

90,65

169,51

2.540,65

F5

2.399,32

31,19

48,61

91,73

171,53

2.570,85

F6

2.427,61

31,56

49,18

92,81

173,55

2.601,16

D

F1

2.381,51

30,96

48,25

91,05

170,26

2.551,77

F2

2.505,66

32,57

50,76

95,79

179,13

2.684,79

F3

2.737,62

35,59

55,46

104,66

195,71

2.933,34

F4

2.861,98

37,21

57,98

109,42

204,60

3.066,59

F5

2.941,08

38,23

59,59

112,44

210,26

3.151,34

F6

3.031,39

39,41

61,42

115,89

216,72

3.248,11

E

F1

2.997,66

38,97

60,73

114,60

214,30

3.211,96

F2

3.185,41

41,41

64,54

121,78

227,73

3.413,13

F3

3.289,34

42,76

66,64

125,75

235,16

3.524,49

F4

3.380,70

43,95

68,49

129,25

241,69

3.622,38

F5

3.437,06

44,68

69,63

131,40

245,72

3.682,78

F6

3.516,16

45,71

71,24

134,43

251,37

3.767,54

Q

F1

3.472,05

45,14

70,34

132,74

248,22

3.720,27

F2

3.654,77

47,51

74,05

139,72

261,28

3.916,05

&nbsp;
A questo si aggiunge un&rsquo;1,4% calcolato sulla massa salariale dell&rsquo;anno 2023 dedicato alla contrattazione di secondo livello; si precisa che come previsto dall&#39;art 4.7 del C.C.N.L., a seguito di firma di accordo nazionale, i contratti aziendali si intendono da rinnovare al fine di consentire l&rsquo;adeguamento delle risorse previste; le Parti, a livello locale, dovranno fissare un incontro per dare avvio alle trattative con le tempistiche indicate dal C.C.N.L..
Concluso il presente accordo di rinnovo, le Parti si danno reciproco impegno ad avviare la trattativa per il rinnovo triennale 2027-2029 sulla base di una piattaforma che la Parte Sindacale provvedere a presentare entro luglio 2026 ed un primo esame congiunto entro il mese di ottobre 2026 attraverso convocazione da Parte Datoriale. Sotto tale aspetto su richiesta delle Parti Sindacali l&rsquo;Associazione delle Fabbricerie Italiane, prima di detto incontro finalizzato al rinnovo del C.C.N.L. 2027-2029 provveder&agrave; a comunicare l&rsquo;addensamento per i livelli d&#39;inquadramento del personale in servizio al mese di luglio 2026, la massa economica destinata alla contrattazione di secondo livello per singola Fabbriceria ed altre informative che possono essere utili alla trattativa nazionale purch&eacute; non vadano a sovrapporsi ad impegni e logiche che sono contrattualmente riferite alla contrattazione di secondo livello.
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ