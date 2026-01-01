|
- 2024
|
1,3%
|
- 2025
|
2,0%
|
- 2026
|
3,7%
|
Fascia
|
Livello
|
Tabellare 2023
|
Aumento dall’1.1.2024
|
Aumento dall’1.1.2025
|
Aumento dall’1.1.2026
|
Aumento totale triennio
|
Tabellare dall’1.1.2026
|
Euro
|
A
|
F1
|
1.827,39
|
23,76
|
37,02
|
69,86
|
130,64
|
1.958,03
|
F2
|
1.853,68
|
24,10
|
37,56
|
70,87
|
132,52
|
1.986,20
|
F3
|
1.890,67
|
24,58
|
38,30
|
72,28
|
135,16
|
2.025,83
|
F4
|
1.927,13
|
25,05
|
39,04
|
73,68
|
137,77
|
2.064,90
|
F5
|
1.946,19
|
25,30
|
39,43
|
74,40
|
139,13
|
2.085,33
|
F6
|
1.970,29
|
25,61
|
39,92
|
75,33
|
140,86
|
2.111,15
|
B
|
F1
|
2.043,21
|
26,56
|
41,40
|
78,11
|
146,07
|
2.189,28
|
F2
|
2.075,17
|
26,98
|
42,04
|
79,33
|
148,35
|
2.223,52
|
F3
|
2.112,46
|
27,46
|
42,80
|
80,76
|
151,02
|
2.263,48
|
F4
|
2.152,59
|
27,98
|
43,61
|
82,29
|
153,89
|
2.306,48
|
F5
|
2.180,77
|
28,35
|
44,18
|
83,37
|
155,90
|
2.336,68
|
F6
|
2.208,96
|
28,72
|
44,75
|
84,45
|
157,92
|
2.366,88
|
C
|
F1
|
2.173,75
|
28,26
|
44,04
|
83,10
|
155,40
|
2.329,16
|
F2
|
2.229,28
|
28,98
|
45,17
|
85,23
|
159,37
|
2.388,65
|
F3
|
2.293,71
|
29,82
|
46,47
|
87,69
|
163,98
|
2.457,69
|
F4
|
2.371,14
|
30,82
|
48,04
|
90,65
|
169,51
|
2.540,65
|
F5
|
2.399,32
|
31,19
|
48,61
|
91,73
|
171,53
|
2.570,85
|
F6
|
2.427,61
|
31,56
|
49,18
|
92,81
|
173,55
|
2.601,16
|
D
|
F1
|
2.381,51
|
30,96
|
48,25
|
91,05
|
170,26
|
2.551,77
|
F2
|
2.505,66
|
32,57
|
50,76
|
95,79
|
179,13
|
2.684,79
|
F3
|
2.737,62
|
35,59
|
55,46
|
104,66
|
195,71
|
2.933,34
|
F4
|
2.861,98
|
37,21
|
57,98
|
109,42
|
204,60
|
3.066,59
|
F5
|
2.941,08
|
38,23
|
59,59
|
112,44
|
210,26
|
3.151,34
|
F6
|
3.031,39
|
39,41
|
61,42
|
115,89
|
216,72
|
3.248,11
|
E
|
F1
|
2.997,66
|
38,97
|
60,73
|
114,60
|
214,30
|
3.211,96
|
F2
|
3.185,41
|
41,41
|
64,54
|
121,78
|
227,73
|
3.413,13
|
F3
|
3.289,34
|
42,76
|
66,64
|
125,75
|
235,16
|
3.524,49
|
F4
|
3.380,70
|
43,95
|
68,49
|
129,25
|
241,69
|
3.622,38
|
F5
|
3.437,06
|
44,68
|
69,63
|
131,40
|
245,72
|
3.682,78
|
F6
|
3.516,16
|
45,71
|
71,24
|
134,43
|
251,37
|
3.767,54
|
Q
|
F1
|
3.472,05
|
45,14
|
70,34
|
132,74
|
248,22
|
3.720,27
|
F2
|
3.654,77
|
47,51
|
74,05
|
139,72
|
261,28
|
3.916,05