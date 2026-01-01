01 gennaioCHIMICI FARMACEUTICI (PICCOLA INDUSTRIA)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 23-02-2026
Adempimento
Plastica e gomma

Liv.

Par.

Mimmi al 31.12.2025

1.1.2026

1.4.2027

1.12.2027

1.6.2028

1.12.2028

Aumento a regime

Q

169,07

2.769,64

76,05

62,33

26,18

74,80

19,95

259,30

8

159,81

2.669,99

71,88

58,92

24,75

70,70

18,85

245,10

7

152,87

2.439,52

68,76

56,36

23,67

67,63

18,04

234,46

6

140,18

2.182,38

63,05

51,68

21,71

62,02

16,54

214,99

5

135,62

2.026,64

61,00

50,00

21,00

60,00

16,00

208,00

4

129,10

1.911,45

58,07

47,60

19,99

57,12

15,23

198,00

3

121,28

1.829,19

54,55

44,71

18,78

53,66

14,31

186,01

2

118,80

1.773,21

53,43

43,80

18,40

52,56

14,02

182,20

1

100,00

1.615,01

44,98

36,87

15,48

44,24

11,80

153,37

Chimica - Concia Settori accorpati

Liv.

Par.

Minimi al 31.12.2025

1.1.2026

1.4.2027

1.12.2027

1.6.2028

1.12.2028

Aumento a regime

A

100,00

1.648,62

42,07

41,81

17,56

50,17

13,38

165,00

B

115,15

1.781,99

48,44

48,15

20,22

57,78

15,41

189,99

C

132,12

1.977,77

55,58

55,24

23,20

66,29

17,68

217,99

D

143.64

2.206,00

61,00

59,86

25,14

71,84

19,16

237,00

E

150,91

2.380,54

63,49

63,10

26,50

75,72

20,19

249,00

F

159,39

2.636,01

67,05

66,64

27,99

79,97

21,33

262,99

G

173,33

2.900,66

72,92

72,47

30,44

86,97

23,19

285,99

H

178,79

3.093,29

75,22

74,76

31,40

89,71

23,92

295,00

Abrasivi

Liv.

Par.

Minimi al 31.12.2025

1.1.2026

1.4.2027

1.12.2027

1.6.2028

1.12.2028

Aumento a regime

A1

220,00

2 849,65

98,68

77,03

32,35

92,44

24,65

325,15

B1

175,00

2.545,42

78,49

61,27

25,74

73,53

19,61

258,64

B2

160,00

2 381,19

71,76

56,02

23,53

67,23

17,93

236,47

C1

150,00

2.203,83

67,28

52,52

22,06

63,03

16,81

221,69

C2

145,00

2.152,04

65,04

50,77

21,32

60,92

16.25

214,30

C3

140,00

2.091,75

62,79

49,02

20,59

58,82

15,69

206,91

D1

136.00

2.040,50

61,00

47,62

20,00

57,14

15,24

201,00

D2

123,00

1.904,13

55,17

43,07

18,09

51,68

13,78

181,79

D3

118,00

1.856,51

52,93

41,32

17,35

49,58

13,22

174,40

E1

117,00

1.804,19

52,48

40,97

17,21

49,16

13,11

172,92

E2

104,00

1.705,92

46,65

36,41

15,29

43,70

11,65

153,71

E3

101,00

1.648,58

45,30

35,36

14,85

42,44

11,32

149,27

F

100,00

1.622,62

44,85

35,01

14,71

42,02

11,20

147,79

Ceramica

Liv.

Par.

Minimi al 31.12.2025

1.1.2026

1.4.2027

1.12.2027

1.6.2028

1.12.2028

Aumento a regime

A1

200,00

2.729,68

84,72

66,14

27,78

79,37

21,16

279,17

B1

175,00

2.495,67

74,13

57,87

24,31

69,44

18,52

244,27

B2

164,00

2.350,41

69,47

54,23

22,78

65,08

17,35

228,92

C1

157,00

2.186,43

66,51

51,92

21,81

62,30

16,61

219,15

C2

152,00

2.136,90

64,39

50,26

21,11

60,32

16,08

212,17

C3

148,00

2.081,17

62,69

48,94

20,56

58,73

15,66

206,58

D1

144,00

2.029,50

61,00

47,62

20.00

57,14

15,24

201,00

D2

130,00

1.894,30

55,07

42,99

18,06

51,59

13,76

181,46

D3

124,00

1.844,61

52,53

41,01

17,22

49,21

13,12

173,08

E1

121,00

1.784,34

51,26

40,01

16.81

48,02

12,80

168,90

E2

108,00

1.690,51

45,75

35,71

15,00

42,86

11,43

150,75

E3

103,00

1.640,87

43,63

34,06

14,31

40,87

10,90

143,77

F

100,00

1.593,65

42,36

33,07

13,89

39,68

10,58

139,58

Vetro settore meccanizzato prime lavorazioni

Liv.

Par.

Minimi al 31.12.2025

1.1.2026

1.4.2027

1.12.2027

1.6.2028

1.12.2028

Aumento a regime

F1

100,00

1.659,82

45,52

35,54

14,93

42,64

11,37

150,00

E1

112,00

1.793,91

50,99

39,80

16,72

47,76

12,74

168,00

E2

125,00

1.941,88

56,90

44.42

18,66

53,30

14,21

187,50

E3

128,00

1.982,62

58,27

45,49

19,10

54,58

14,56

192,00

D1

134,00

2.045,15

61,00

47,62

20,00

57,14

15,24

201,00

D2

147,00

2.194,88

66,92

52,24

21,94

62,69

16,72

220,50

D3

152,00

2.252,34

69,19

54,02

22,69

64,82

17,29

228,00

C1

157,00

2.310,40

71,47

55,79

23,43

66,95

17,85

235,50

C2

161,00

2 355,69

73,29

57,21

24,03

68,66

18,31

241,50

B1

179,00

2 565,59

81,49

63,61

26,72

76,33

20,36

268,50

B2

184,00

2.630,31

83,76

65,39

27,46

78,46

20,92

276,00

A1

201,00

2.855,87

91,50

71,43

30,00

85,71

22,86

301,50

A2

207,00

2 923,78

94,23

73,56

30,90

88,27

23,54

310,50

Vetro settore trasformazione seconde lavorazioni

Liv.

Par.

Minimi al 31.12.2025

1.1.2026

1.4.2027

1.12.2027

1.6.2028

1.12.2028

Aumento a regime

1

100,00

1.659,82

45,52

35,54

14,93

42,64

11,37

150,00

2

112,00

1.793,91

50,99

39,80

16,72

47,76

12,74

168,00

3

125,00

1.941,90

56,90

44,42

18,66

53,30

14,21

187,50

4

134,00

2.045,15

61,00

47,62

20,00

57,14

15,24

201,00

5

147,00

2.194,88

66,92

52,24

21,94

62,69

16,72

220,50

5a

152,00

2.252,35

69,19

54,02

22,69

64,82

17,29

228,00

6

157,00

2.310,40

71,47

55,79

23,43

66,95

17,85

235,50

6a

161,00

2.355,68

73,29

57,21

24,03

68,66

18,31

241,50

7

179,00

2.565,61

81,49

63,61

26,72

76,33

20,36

268,50

8

201,00

2.815,87

91,50

71,43

30,00

85,71

22,86

301,50

8a

207,00

2.923,78

94,23

73,56

30,90

88,27

23,54

310,50

Vetro settore soffio a mano semiautomatiche

Liv.

Par.

Minimi al 31.12.2025

1.1.2026

1.4.2027

1.12.2027

1.6.2028

1.12.2028

Aumento a regime

1

100,00

1.656,97

45,19

35,27

14,81

42,33

11,29

148,89

2

108,00

1.743,46

48,80

38,10

16,00

45,71

12,19

160,80

3

116,00

1.834,29

52,41

40,92

17,19

49,10

13,09

172,71

4

124,00

1.928,95

56,03

43,74

18,37

52,49

14,00

184,62

5

135,00

2.052,95

61,00

47,62

20,00

57,14

15,24

201,00

6

148,00

2.203,46

66,87

52,20

21,93

62,65

16,71

220,36

7

157,00

2.306,59

70,94

55,38

23,26

66,46

17,72

233,76

8

179,00

2.560,29

80,88

63,14

26,52

75,77

20,20

266,51

8a

181,00

2.581,11

81,79

63,84

26,81

76,61

20,43

269,49

9

201,00

2.809,90

90,82

70,90

29,78

85,08

22,69

299,27

9a

207,00

2.877,62

93,53

73,02

30,67

87,62

23,37

308,20

Decorrenza e aumenti retributivi
Dichiarazione delle parti
Con la corresponsione della prima retribuzione utile successiva alla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, le aziende procederanno alla corresponsione degli aumenti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026.
Qualora entro il mese di febbraio 2026 non fossero gi&agrave; stati adempiuti gli obblighi retributivi relativi ai mesi di gennaio e febbraio, il riconoscimento degli aumenti contrattuali potranno essere corrisposti con la retribuzione del mese marzo 2026.
Per quanto concerne il solo l&#39;aumento relativo al mese di gennaio 2026 tale aumento non sar&agrave; utile per il ricalcolo degli istituti diretti gi&agrave; liquidati nel suddetto mese.
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ