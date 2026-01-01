|
Liv.
|
Par.
|
Mimmi al 31.12.2025
|
1.1.2026
|
1.4.2027
|
1.12.2027
|
1.6.2028
|
1.12.2028
|
Aumento a regime
|
Q
|
169,07
|
2.769,64
|
76,05
|
62,33
|
26,18
|
74,80
|
19,95
|
259,30
|
8
|
159,81
|
2.669,99
|
71,88
|
58,92
|
24,75
|
70,70
|
18,85
|
245,10
|
7
|
152,87
|
2.439,52
|
68,76
|
56,36
|
23,67
|
67,63
|
18,04
|
234,46
|
6
|
140,18
|
2.182,38
|
63,05
|
51,68
|
21,71
|
62,02
|
16,54
|
214,99
|
5
|
135,62
|
2.026,64
|
61,00
|
50,00
|
21,00
|
60,00
|
16,00
|
208,00
|
4
|
129,10
|
1.911,45
|
58,07
|
47,60
|
19,99
|
57,12
|
15,23
|
198,00
|
3
|
121,28
|
1.829,19
|
54,55
|
44,71
|
18,78
|
53,66
|
14,31
|
186,01
|
2
|
118,80
|
1.773,21
|
53,43
|
43,80
|
18,40
|
52,56
|
14,02
|
182,20
|
1
|
100,00
|
1.615,01
|
44,98
|
36,87
|
15,48
|
44,24
|
11,80
|
153,37
|
Liv.
|
Par.
|
Minimi al 31.12.2025
|
1.1.2026
|
1.4.2027
|
1.12.2027
|
1.6.2028
|
1.12.2028
|
Aumento a regime
|
A
|
100,00
|
1.648,62
|
42,07
|
41,81
|
17,56
|
50,17
|
13,38
|
165,00
|
B
|
115,15
|
1.781,99
|
48,44
|
48,15
|
20,22
|
57,78
|
15,41
|
189,99
|
C
|
132,12
|
1.977,77
|
55,58
|
55,24
|
23,20
|
66,29
|
17,68
|
217,99
|
D
|
143.64
|
2.206,00
|
61,00
|
59,86
|
25,14
|
71,84
|
19,16
|
237,00
|
E
|
150,91
|
2.380,54
|
63,49
|
63,10
|
26,50
|
75,72
|
20,19
|
249,00
|
F
|
159,39
|
2.636,01
|
67,05
|
66,64
|
27,99
|
79,97
|
21,33
|
262,99
|
G
|
173,33
|
2.900,66
|
72,92
|
72,47
|
30,44
|
86,97
|
23,19
|
285,99
|
H
|
178,79
|
3.093,29
|
75,22
|
74,76
|
31,40
|
89,71
|
23,92
|
295,00
|
Liv.
|
Par.
|
Minimi al 31.12.2025
|
1.1.2026
|
1.4.2027
|
1.12.2027
|
1.6.2028
|
1.12.2028
|
Aumento a regime
|
A1
|
220,00
|
2 849,65
|
98,68
|
77,03
|
32,35
|
92,44
|
24,65
|
325,15
|
B1
|
175,00
|
2.545,42
|
78,49
|
61,27
|
25,74
|
73,53
|
19,61
|
258,64
|
B2
|
160,00
|
2 381,19
|
71,76
|
56,02
|
23,53
|
67,23
|
17,93
|
236,47
|
C1
|
150,00
|
2.203,83
|
67,28
|
52,52
|
22,06
|
63,03
|
16,81
|
221,69
|
C2
|
145,00
|
2.152,04
|
65,04
|
50,77
|
21,32
|
60,92
|
16.25
|
214,30
|
C3
|
140,00
|
2.091,75
|
62,79
|
49,02
|
20,59
|
58,82
|
15,69
|
206,91
|
D1
|
136.00
|
2.040,50
|
61,00
|
47,62
|
20,00
|
57,14
|
15,24
|
201,00
|
D2
|
123,00
|
1.904,13
|
55,17
|
43,07
|
18,09
|
51,68
|
13,78
|
181,79
|
D3
|
118,00
|
1.856,51
|
52,93
|
41,32
|
17,35
|
49,58
|
13,22
|
174,40
|
E1
|
117,00
|
1.804,19
|
52,48
|
40,97
|
17,21
|
49,16
|
13,11
|
172,92
|
E2
|
104,00
|
1.705,92
|
46,65
|
36,41
|
15,29
|
43,70
|
11,65
|
153,71
|
E3
|
101,00
|
1.648,58
|
45,30
|
35,36
|
14,85
|
42,44
|
11,32
|
149,27
|
F
|
100,00
|
1.622,62
|
44,85
|
35,01
|
14,71
|
42,02
|
11,20
|
147,79
|
Liv.
|
Par.
|
Minimi al 31.12.2025
|
1.1.2026
|
1.4.2027
|
1.12.2027
|
1.6.2028
|
1.12.2028
|
Aumento a regime
|
A1
|
200,00
|
2.729,68
|
84,72
|
66,14
|
27,78
|
79,37
|
21,16
|
279,17
|
B1
|
175,00
|
2.495,67
|
74,13
|
57,87
|
24,31
|
69,44
|
18,52
|
244,27
|
B2
|
164,00
|
2.350,41
|
69,47
|
54,23
|
22,78
|
65,08
|
17,35
|
228,92
|
C1
|
157,00
|
2.186,43
|
66,51
|
51,92
|
21,81
|
62,30
|
16,61
|
219,15
|
C2
|
152,00
|
2.136,90
|
64,39
|
50,26
|
21,11
|
60,32
|
16,08
|
212,17
|
C3
|
148,00
|
2.081,17
|
62,69
|
48,94
|
20,56
|
58,73
|
15,66
|
206,58
|
D1
|
144,00
|
2.029,50
|
61,00
|
47,62
|
20.00
|
57,14
|
15,24
|
201,00
|
D2
|
130,00
|
1.894,30
|
55,07
|
42,99
|
18,06
|
51,59
|
13,76
|
181,46
|
D3
|
124,00
|
1.844,61
|
52,53
|
41,01
|
17,22
|
49,21
|
13,12
|
173,08
|
E1
|
121,00
|
1.784,34
|
51,26
|
40,01
|
16.81
|
48,02
|
12,80
|
168,90
|
E2
|
108,00
|
1.690,51
|
45,75
|
35,71
|
15,00
|
42,86
|
11,43
|
150,75
|
E3
|
103,00
|
1.640,87
|
43,63
|
34,06
|
14,31
|
40,87
|
10,90
|
143,77
|
F
|
100,00
|
1.593,65
|
42,36
|
33,07
|
13,89
|
39,68
|
10,58
|
139,58
|
Liv.
|
Par.
|
Minimi al 31.12.2025
|
1.1.2026
|
1.4.2027
|
1.12.2027
|
1.6.2028
|
1.12.2028
|
Aumento a regime
|
F1
|
100,00
|
1.659,82
|
45,52
|
35,54
|
14,93
|
42,64
|
11,37
|
150,00
|
E1
|
112,00
|
1.793,91
|
50,99
|
39,80
|
16,72
|
47,76
|
12,74
|
168,00
|
E2
|
125,00
|
1.941,88
|
56,90
|
44.42
|
18,66
|
53,30
|
14,21
|
187,50
|
E3
|
128,00
|
1.982,62
|
58,27
|
45,49
|
19,10
|
54,58
|
14,56
|
192,00
|
D1
|
134,00
|
2.045,15
|
61,00
|
47,62
|
20,00
|
57,14
|
15,24
|
201,00
|
D2
|
147,00
|
2.194,88
|
66,92
|
52,24
|
21,94
|
62,69
|
16,72
|
220,50
|
D3
|
152,00
|
2.252,34
|
69,19
|
54,02
|
22,69
|
64,82
|
17,29
|
228,00
|
C1
|
157,00
|
2.310,40
|
71,47
|
55,79
|
23,43
|
66,95
|
17,85
|
235,50
|
C2
|
161,00
|
2 355,69
|
73,29
|
57,21
|
24,03
|
68,66
|
18,31
|
241,50
|
B1
|
179,00
|
2 565,59
|
81,49
|
63,61
|
26,72
|
76,33
|
20,36
|
268,50
|
B2
|
184,00
|
2.630,31
|
83,76
|
65,39
|
27,46
|
78,46
|
20,92
|
276,00
|
A1
|
201,00
|
2.855,87
|
91,50
|
71,43
|
30,00
|
85,71
|
22,86
|
301,50
|
A2
|
207,00
|
2 923,78
|
94,23
|
73,56
|
30,90
|
88,27
|
23,54
|
310,50
|
Liv.
|
Par.
|
Minimi al 31.12.2025
|
1.1.2026
|
1.4.2027
|
1.12.2027
|
1.6.2028
|
1.12.2028
|
Aumento a regime
|
1
|
100,00
|
1.659,82
|
45,52
|
35,54
|
14,93
|
42,64
|
11,37
|
150,00
|
2
|
112,00
|
1.793,91
|
50,99
|
39,80
|
16,72
|
47,76
|
12,74
|
168,00
|
3
|
125,00
|
1.941,90
|
56,90
|
44,42
|
18,66
|
53,30
|
14,21
|
187,50
|
4
|
134,00
|
2.045,15
|
61,00
|
47,62
|
20,00
|
57,14
|
15,24
|
201,00
|
5
|
147,00
|
2.194,88
|
66,92
|
52,24
|
21,94
|
62,69
|
16,72
|
220,50
|
5a
|
152,00
|
2.252,35
|
69,19
|
54,02
|
22,69
|
64,82
|
17,29
|
228,00
|
6
|
157,00
|
2.310,40
|
71,47
|
55,79
|
23,43
|
66,95
|
17,85
|
235,50
|
6a
|
161,00
|
2.355,68
|
73,29
|
57,21
|
24,03
|
68,66
|
18,31
|
241,50
|
7
|
179,00
|
2.565,61
|
81,49
|
63,61
|
26,72
|
76,33
|
20,36
|
268,50
|
8
|
201,00
|
2.815,87
|
91,50
|
71,43
|
30,00
|
85,71
|
22,86
|
301,50
|
8a
|
207,00
|
2.923,78
|
94,23
|
73,56
|
30,90
|
88,27
|
23,54
|
310,50
|
Liv.
|
Par.
|
Minimi al 31.12.2025
|
1.1.2026
|
1.4.2027
|
1.12.2027
|
1.6.2028
|
1.12.2028
|
Aumento a regime
|
1
|
100,00
|
1.656,97
|
45,19
|
35,27
|
14,81
|
42,33
|
11,29
|
148,89
|
2
|
108,00
|
1.743,46
|
48,80
|
38,10
|
16,00
|
45,71
|
12,19
|
160,80
|
3
|
116,00
|
1.834,29
|
52,41
|
40,92
|
17,19
|
49,10
|
13,09
|
172,71
|
4
|
124,00
|
1.928,95
|
56,03
|
43,74
|
18,37
|
52,49
|
14,00
|
184,62
|
5
|
135,00
|
2.052,95
|
61,00
|
47,62
|
20,00
|
57,14
|
15,24
|
201,00
|
6
|
148,00
|
2.203,46
|
66,87
|
52,20
|
21,93
|
62,65
|
16,71
|
220,36
|
7
|
157,00
|
2.306,59
|
70,94
|
55,38
|
23,26
|
66,46
|
17,72
|
233,76
|
8
|
179,00
|
2.560,29
|
80,88
|
63,14
|
26,52
|
75,77
|
20,20
|
266,51
|
8a
|
181,00
|
2.581,11
|
81,79
|
63,84
|
26,81
|
76,61
|
20,43
|
269,49
|
9
|
201,00
|
2.809,90
|
90,82
|
70,90
|
29,78
|
85,08
|
22,69
|
299,27
|
9a
|
207,00
|
2.877,62
|
93,53
|
73,02
|
30,67
|
87,62
|
23,37
|
308,20