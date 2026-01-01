01 gennaioASSICURAZIONI (SOCIETA` DI ASSISTENZA)
IstitutoMinimi retributivi
Adempimento
Al personale vanno riconosciuti i seguenti minimi tabellari parametrati al Livello C oggetto di dettaglio nell&#39;Allegato 1

dall&rsquo;1.1.2026

euro 2.109,20

dall&rsquo;1.1.2027

euro 2.190,65

dall&rsquo;1.1.2028

euro 2.260,46

Gli arretrati spettanti a partire dall&rsquo;1.1.2026 vanno erogati entro e non oltre il 31.7.2026, vanno riconosciuti al personale in forza alla data di stipula dell&#39;Accordo (13.5.2026) e rapportati al periodo di servizio prestato a partire dall&#39;1.1.2026 (Allegato 3)
Tutti gli incrementi relativi agli importi sopra indicati potranno essere riassorbiti da eventuali superminimi individuali.
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