01 gennaioORGANIZZAZIONI SINDACALI (UNSIC - ASNALI)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
CCNL del 26-03-2026 - Articolo 58 - Titolo XI: Retribuzione
Adempimento
Le Parti concordano un aumento contrattuale, con effetti dall&rsquo;1.1.2026, la cui erogazione, comprensiva di eventuali arretrati, viene effettuata dal primo mese utile, come di seguito riportato:

Liv.

Retribuzion e lorda mensile al 31.12.2025

Aumento dall&rsquo;1.1.2026

Retribuzion e lorda dall&rsquo;1.1.2026 al 31.12.2026

Aument o dall&rsquo;1.1.2027

Retribuzion e lorda dall&rsquo;1.1.2027 al 31.12.2027

Aumento dall&rsquo;1.1.2028

Retribuzion e lorda dall&rsquo;1.1.2028 al 31.12.2028

I

2.746,80

41,20

2.788,00

41,82

2.829,82

42,45

2.872,27

II

2.297,29

34,46

2.331,75

34,98

2.366,73

35,50

2.402,23

III

2.065,40

30,98

2.096,38

31,45

2.127,83

31,92

2.159,74

IV

1.835,90

27,54

1.863,44

27,95

1.891,39

28,37

1.919,76

V

1.709,40

25,64

1.735,04

26,03

1.761,07

26,42

1.787,48

VI

1.565,30

23,48

1.588,78

23,83

1.612,61

24,19

1.636,80

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PER SAPERNE DI PIÙ
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