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Liv.
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Retribuzion e lorda mensile al 31.12.2025
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Aumento dall’1.1.2026
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Retribuzion e lorda dall’1.1.2026 al 31.12.2026
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Aument o dall’1.1.2027
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Retribuzion e lorda dall’1.1.2027 al 31.12.2027
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Aumento dall’1.1.2028
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Retribuzion e lorda dall’1.1.2028 al 31.12.2028
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I
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2.746,80
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41,20
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2.788,00
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41,82
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2.829,82
|
42,45
|
2.872,27
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II
|
2.297,29
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34,46
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2.331,75
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34,98
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2.366,73
|
35,50
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2.402,23
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III
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2.065,40
|
30,98
|
2.096,38
|
31,45
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2.127,83
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31,92
|
2.159,74
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IV
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1.835,90
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27,54
|
1.863,44
|
27,95
|
1.891,39
|
28,37
|
1.919,76
|
V
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1.709,40
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25,64
|
1.735,04
|
26,03
|
1.761,07
|
26,42
|
1.787,48
|
VI
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1.565,30
|
23,48
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1.588,78
|
23,83
|
1.612,61
|
24,19
|
1.636,80
01 gennaioORGANIZZAZIONI SINDACALI (UNSIC - ASNALI)
IstitutoMinimi retributivi
Adempimento
Le Parti concordano un aumento contrattuale, con effetti dall’1.1.2026, la cui erogazione, comprensiva di eventuali arretrati, viene effettuata dal primo mese utile, come di seguito riportato:
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