01 gennaioDIRIGENTI CONSORZI DI BONIFICA
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 16-12-2025
Adempimento

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Stipendio al dicembre 2024

2026 gennaio

2026 aprile

2026 giugno

3,50%

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3,50%

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3,15%

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1&ordf; classe

4.008,09

140,48

4.148,56

140,48

4.289,04

126,43

4.415,47

2&ordf; classe

3.825,10

133,33

3.958,43

133,33

4.091,76

120,00

4.211,76

3&ordf; classe

3.625,65

126,19

3.751,84

126,19

3.878,03

113,57

3.991,60

4&ordf; classe

3.549,51

123,81

3.673,32

123,81

3.797,13

111,43

3.908,56

5&ordf; classe

3.477,81

121,43

3.599,24

121,43

3.720,67

109,29

3.829,95

6&ordf; classe

3.407,64

119,05

3.526,69

119,05

3.645,73

107,14

3.752,88

Retribuzioni Dirigenti 2023-2026
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