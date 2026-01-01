|
|
Stipendio al dicembre 2024
|
2026 gennaio
|
2026 aprile
|
2026 giugno
|
3,50%
|
|
3,50%
|
|
3,15%
|
|
1ª classe
|
4.008,09
|
140,48
|
4.148,56
|
140,48
|
4.289,04
|
126,43
|
4.415,47
|
2ª classe
|
3.825,10
|
133,33
|
3.958,43
|
133,33
|
4.091,76
|
120,00
|
4.211,76
|
3ª classe
|
3.625,65
|
126,19
|
3.751,84
|
126,19
|
3.878,03
|
113,57
|
3.991,60
|
4ª classe
|
3.549,51
|
123,81
|
3.673,32
|
123,81
|
3.797,13
|
111,43
|
3.908,56
|
5ª classe
|
3.477,81
|
121,43
|
3.599,24
|
121,43
|
3.720,67
|
109,29
|
3.829,95
|
6ª classe
|
3.407,64
|
119,05
|
3.526,69
|
119,05
|
3.645,73
|
107,14
|
3.752,88
01 gennaioDIRIGENTI CONSORZI DI BONIFICA
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
Adempimento
Retribuzioni Dirigenti 2023-2026
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