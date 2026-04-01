01 aprilePENNE, MATITE E SPAZZOLE (INDUSTRIA)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 23-03-2026 - Allegato 1 - Allegati
Adempimento
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Liv.

E.R.N.&nbsp;fino a marzo 2026

E.R.N.&nbsp;da aprile 2026

E.R.N.&nbsp;da aprile 2027

E.R.N.&nbsp;da aprile 2028

E.R.N.&nbsp;da ottobre 2028

Euro

7

2.452,27

2.530,94

2.593,38

2.655,82

2.687,04

6

2.244,89

2.316,91

2.374,07

2.431,23

2.459,81

5

2.132,45

2.200,86

2.255,16

2.309,46

2.336,61

4S

2.027,46

2.092,50

2.144,12

2.195,74

2.221,55

4

1.963,76

2.026,76

2.076,76

2.126,76

2.151,76

3S

1.916,70

1.978,19

2.026,99

2.075,79

2.100,19

3

1.869,62

1.929,60

1.977,20

2.024,80

2.048,60

2

1.766,96

1.823,65

1.868,64

1.913,63

1.936,12

1

1.559,00

1.609,01

1.648,70

1.688,39

1.708,24

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