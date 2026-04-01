|
Liv.
|
E.R.N. fino a marzo 2026
|
E.R.N. da aprile 2026
|
E.R.N. da aprile 2027
|
E.R.N. da aprile 2028
|
E.R.N. da ottobre 2028
|
Euro
|
7
|
2.452,27
|
2.530,94
|
2.593,38
|
2.655,82
|
2.687,04
|
6
|
2.244,89
|
2.316,91
|
2.374,07
|
2.431,23
|
2.459,81
|
5
|
2.132,45
|
2.200,86
|
2.255,16
|
2.309,46
|
2.336,61
|
4S
|
2.027,46
|
2.092,50
|
2.144,12
|
2.195,74
|
2.221,55
|
4
|
1.963,76
|
2.026,76
|
2.076,76
|
2.126,76
|
2.151,76
|
3S
|
1.916,70
|
1.978,19
|
2.026,99
|
2.075,79
|
2.100,19
|
3
|
1.869,62
|
1.929,60
|
1.977,20
|
2.024,80
|
2.048,60
|
2
|
1.766,96
|
1.823,65
|
1.868,64
|
1.913,63
|
1.936,12
|
1
|
1.559,00
|
1.609,01
|
1.648,70
|
1.688,39
|
1.708,24
01 aprilePENNE, MATITE E SPAZZOLE (INDUSTRIA)
IstitutoMinimi retributivi
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