Minori invalidi che diventano maggiorenni: procedura semplificata Inps per le prestazioni di Pietro Gremigni

Link utili Inps, messaggio 1446/2023 Messaggio

I minori titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione che raggiungono la maggiore età per avere diritto alle prestazioni di invalidità civile devono attestare il possesso delle condizioni socioeconomiche richieste, avvalendosi della nuova procedura semplificata messa a disposizione dall'Inps. Lo comunica l'Istituto con il messaggio 1446/2023.

La procedura in questione, denominata "Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche...