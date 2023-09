«Necessaria la qualificazione professionale delle aziende» di M.Pri.

Il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro punta l’attenzione su una norma rimasta inattuata dal 2008, seppur utile per ridurre gli infortuni sul lavoro









Per frenare l’emergenza infortuni sul lavoro, ha dichiarato ieri Paolo Pennesi, direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, «serve una pluralità di fattori e di interventi. Un primo elemento fondamentale è capire che bisogna dare attuazione a una cosa che è prevista dal 2008 ma che da allora non ha avuto attuazione: la qualificazione professionale delle aziende. E questo vuol dire che non si può pensare che ci si alzi la mattina e si vada alla Camera di commercio e un determinato signore si ...