Non riducibile l’obbligo formativo dei Rappresentanti dei lavoratori per sicurezza di Gianfranco Nobis

Link utili Ministero del lavoro, risposta a interpello 3/2023 Altri provvedimenti

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Non è possibile ridurre, neppure in modo parziale, la formazione obbligatoria a carico dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) prevista dall'articolo 37, comma 11, del Dlgs 81/2008, il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La conferma arriva attraverso la risposta a interpello numero 3 del 2023 espressa dal ministero del Lavoro tramite la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel merito, l'assessorato dell'Igiene e...