Non solo pensioni: bandi, reti e formazione sui portali delle Casse di Francesco Nariello

Le piattaforme degli enti di previdenza si evolvono: avvisi nazionali ed europei per avvocati, networking per i consulenti del lavoro









Una piattaforma per favorire la collaborazione tra studi attraverso il lavoro in rete e un sistema per trovare bandi e opportunità connesse ai fondi Ue per i professionisti. Ma anche strumenti online sempre più evoluti per simulare la pensione o pacchetti di formazione specifici sull’innovazione digitale. Sono alcune delle novità che hanno ampliato il ventaglio di servizi disponibili sui siti web delle Casse professionali e che si affiancano a funzioni divenute ormai «di base» - ma in continuo aggiornamento...