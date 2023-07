Lavoratore non licenziabile appena superato il comporto di Matteo Prioschi









Nei confronti di un dipendente affetto da patologia che genera disabilità, il datore di lavoro non può disporre il licenziamento immediatamente superato il periodo di comporto, ma, anche nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, deve adottare ragionevoli accomodamenti per la conservazione del posto di lavoro. Tra questi, informare il dipendente della possibilità di fruire di una aspettativa non retribuita. Così ha deciso la Corte di appello di Trento con la sentenza 8/2023.



Un lavoratore...