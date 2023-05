Nonostante il taglio del cuneo Italia ancora quinta nell’Ocse di Giorgio Pogliotti









Nonostante il taglio del cuneo fiscale l’Italia continua ad occupare la quinta posizione tra i 38 paesi dell’Ocse per l’incidenza di tasse e contributi sociali sul costo del lavoro: per un lavoratore single senza figli nel 2022 si è attestato al 45,9% contro una media del 34,6%, in crescita di 0,5 punti rispetto al 45,4% del 2021. In particolare nel confronto con il 2021 la sola componente “cuneo fiscale” è cresciuta di 0,47 punti, mentre si registra un aumento di 1,07 punti della tassazione sul ...