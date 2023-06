Nuovo contratto per il legno, arriva l’aumento da 137 euro di Cristina Casadei









Le imprese del legno arredo “investono” sulle buste paga dei loro oltre 200mila lavoratori. L’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro siglata da FederlegnoArredo (FLA) e Fillea, Filca e Feneal, come spiega il presidente di FLA, Claudio Feltrin, «è un risultato importante che aiuterà le imprese e i lavoratori ad affrontare un periodo che si prospetta tutt’altro che facile. Tutte le risorse possibili sono state destinate alle retribuzioni non toccando la parte...