Nuovo decreto flussi, 452mila ingressi per il 2023-2025 di Manuela Perrone

Il Consiglio dei ministri del 6 luglio ha varato un Dpcm per l’ingresso di altri 40mila lavoratori extra Ue in relazione ai flussi 2022 e ha approvato in via preliminare il decreto flussi triennale 2023-2025









Altri 40mila lavoratori extra Ue subito autorizzati a entrare in Italia per rafforzare la manodopera stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a integrazione degli 82.705 già accolti con il click day del 27 marzo. E 452mila previsti nel triennio 2023-2025, con la novità di poter richiedere nuove professionalità, tra cui elettricisti, idraulici, autisti di autobus e addetti alla pesca, e di riattivare la quota specifica per badanti e «assistenti sociosanitari».

Con due Dpcm approvati...