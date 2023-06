On line le retribuzioni medie giornaliere per piccoli coloni e compartecipanti familiari di Alberto Rozza

Link utili Tabella delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli Altri Provvedimenti









Il ministero del Lavoro, nella sezione pubblicità legale del proprio sito internet, ha pubblicato il Decreto 21 giugno 2023, n. 532, con il quale ha diffuso le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2023, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari. Esse sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato. Più precisamente la misura del ...