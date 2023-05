Operativa la nuova procedura di richiesta Naspi e Discoll di Gianfranco Nobis

Link utili Inps, messaggio 1488/2023 Messaggio

Con il messaggio 1488 del 21 aprile 2023 l’Inps ha comunicato il rilascio, in via sperimentale, del servizio









Con il messaggio 1488 del 21 aprile 2023 l'Inps comunica il rilascio, in via sperimentale, del nuovo servizio di richiesta Naspi e Discoll. Il progetto "Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL", da cui il nuovo servizio trae origini, si collega alla realizzazione dell'obiettivo PNRR2 in tema di semplificazioni amministrative a favore del cittadino fruitore del sistema di ammortizzatori sociali previsto dal sistema di tutela sociale nazionale.

Il nuovo servizio, operativo dalla data di comunicazione...