Orafi aziende industriali, nuovi minimi retributivi da giugno 2023 di Cristian Callegaro

Con il verbale di incontro del 19 giugno 2023, Federorafi, Fim, Fiom e Uilm, in adempimento di quanto stabilito dall'accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, si sono incontrati per definire la quota di incremento retributivo complessivo a far data dal 1° giugno 2023 per i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro Orafi aziende industriali.



Poiché nell'anno 2022 l'adeguamento Ipca risulta superiore agli importi degli incrementi retributivi fissati per il mese...