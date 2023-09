Palestra, relax e wellness: così lo studio attrae i collaboratori di Massimiliano Carbonaro

Avvocati, commercialisti e altri professionisti avvertono sempre più forte la spinta investire per rendere più attraente il lavoro in sede e far diminuire la quota di giornate in smart working









Studi più allettanti dal punto di vista di servizi, facilities e spazi dedicati alle persone per rendere più attrattivo il rientro in presenza e diminuire lo smart working. È questa la ricetta adottata da molti studi professionali persuasi che solo con il lavoro in presenza si può salvaguardare la propria identità, la formazione ottimale, la trasmissione di informazioni, l’affiatamento dei team.

L’accelerazione digitale, il bilanciamento tra vita professionale e privata e la smaterializzazione dell...